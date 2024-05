Samsung Galaxy S23 Ultra in OFFERTA SPECIALE: ne rimangono POCHISSIMI

È tempo di rinnovare il tuo vecchio cellulare? Allora oggi è il tuo giorno fortunato! Al momento il Samsung Galaxy S23 Ultra è disponibile su Amazon a soli 895 euro con uno sconto del 9%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitata nel tempo!

Tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S23 Ultra

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è dotato di un processore più potente mai montato su uno smartphone Samsung Galaxy. Le funzionalità migliorate sulla scheda hanno ottimizzato e reso impeccabile ogni attività, dai giochi allo streaming, senza però prosciugare la batteria.

Realizza foto e video nitidi, dall’alba al tramonto con la fotocamera da 200MP. Il sensore della fotocamera più avanzato e il processore Snapdragon 8 Gen 21 si adattano alla scarsità di luce e riducono il rumore. Persino la lente della fotocamera schiarisce lo scatto attenuando i bagliori.

Inoltre la risoluzione della fotocamera grandangolare regala una nitidezza mai vista prima: ingrandisci e ritaglia per ottenere tutto un altro scatto senza fare click, oppure mantieni l’immagine com’è, per dettagli brillanti.

Nella promozione è compresa anche la S Pen che tiene viva la tradizione del Note e riduce la tua dipendenza dai notebook, donando massima fluidità agli appunti e ai disegni, oltre al caricabatterie Samsung da 25W per avere l’energia che ti serve sempre a portata di mano in qualsiasi momento.

