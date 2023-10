Samsung Galaxy S23 Ultra MAI STATO così CONVENIENTE su eBay (-501€)

Samsung Galaxy S23 Ultra è senza ombra di dubbio uno tra i migliori smartphone top di gamma al mondo, e quest’oggi può finalmente essere tuo a un prezzo davvero niente male grazie a questa offerta di eBay. Infatti, sfruttando uno scioccante sconto immediato del 34%, il terminale Android di fascia premium di Samsung ti costa ben 501€ in meno.

Realizzato con materiali di primissimo livello e con un design mozzafiato sotto tutti i punti di vista, con Samsung Galaxy S23 Ultra hai tra le mani un device che può fare di tutto senza mai deluderti.

Solo su eBay puoi acquistare Samsung Galaxy S23 Ultra risparmiando tantissimo

Il telefono a marchio Samsung monta uno straordinario pannello Dynamic AMOLED 2X super smooth a cui si affianca un potentissimo processore octa core Qualcomm, mentre sotto il pannello una mega batteria da 5000 mAh ti sorprende con un’autonomia lunga e affidabile. Come tutti gli smartphone Samsung di fascia premium, anche il Galaxy S23 Ultra monta un eccellente modulo fotografico multiplo con un sensore da 200MP per foto e video ad altissima risoluzione anche al buio.

Un risparmio complessivo di ben 501€ su eBay rappresenta senza ombra di dubbio la migliore occasione nel breve periodo per acquistare l’epico smartphone top di gamma di Samsung; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in 48 ore e senza costi di spedizione. Infine, ricorda che con PayPal lo puoi acquistare sfruttando il pagamento dilazionato in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.