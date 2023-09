Samsung Galaxy S23 Ultra: offerta imperdibile su eBay!

Quando si parla di smartphone top di gamma, si pensa subito a Samsung. Il Samsung Galaxy S23 Ultra è senza dubbio uno tra i migliori top di gamma lanciati nel 2023. Quest’oggi è in sconto la variante nera da 256 GB di memoria e 8 GB di RAM su eBay a soli 974,90€ con il 34% di sconto sul prezzo di listino.

Il top di gamma di razza

Samsung è di certo uno dei maggiori produttori di smartphone Android top di gamma. I suoi prodotti, nel tempo, non solo hanno convinto gli utenti, ma sono diventati veri e propri punti di riferimento per tutto il mercato. Il Galaxy S23 Ultra è probabilmente il miglior smartphone Android al momento disponibile. Il suo ampio display, l’ottima piattaforma hardware e chicche come la S-Pen, fanno preferire questo ad altre alternative.

Il comparto fotografico, vero punto di forza del Galaxy S23 Ultra offre ben 4 sensori sul posteriore. Il principale, ha ben 200 MP. Riesce a catturare scatti ultra definiti anche in modalità notturna. Non manca lo zoom fino a 10x ottico oltre che una fotocamera grandangolare da 12 MP.

Il modello in sconto è quello da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna: specifiche di tutto rispetto che permettono di godere al 100% dell’esperienza Android offerta da questo ottimo smartphone.

Un altro punto di forza del Galaxy S23 Ultra è il display: l’unità AMOLED da 6,8 pollici ha una risoluzione QHD+ e, rispetto ai modelli precedenti, la curvatura è meno pronunciata. Si tratta di un ottimo pannello qualitativamente parlando ed è perfetto per godere di video e film.

Come detto in apertura, il bello di oggi è il prezzo! Il Galaxy S23 Ultra in variante nera da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è disponibile su eBay al prezzo di 974,90€. Lo sconto è del 34% sul prezzo di listino. Cosa aspetti? Corri ad acquistarlo!

