Sconti folli su eBay: su Samsung Galaxy S23 ULTRA risparmi il 37%!

eBay non ci sta a passare in secondo piano rispetto ad Amazon e così sta correndo ai ripari con sconti davvero incredibili! Che noi riportiamo sempre con piacere. Come questo, relativo al Samsung Galaxy S23 ULTRA, che paghi 939,99 euro, quindi scontato del 37%! A conti fatti risparmi 540 euro, visto che normalmente sfiora i 1.500 euro!

Parliamo di un telefono straordinario, che ha preso in mano le redini del Galaxy Note, come dimostra anche la presenza della pennina. La Capacità di memorizzazione è pari a 256 GB, la batteria è di 5000 mAh con ricarica veloce, resistente all’acqua, sensore impronte digitali, processore Octa core, RAM

8 GB, fotocamera 200 MP + 12 MP + 10 MP, un ammaliante colore Phantom black.

Samsung Galaxy S23 ULTRA: le caratteristiche

La fotocamera vanta i pixel fotoassorbenti e la tecnologia di stabilizzazione dei video. Ottima messa a fuoco, anche dei primi piani. Ottima poi la funzione video più stabile in condizioni di bassa luminosità, con una stabilizzazione ottica superiore e una tecnologia che riduce il rumore che ti regalano scene cinematografiche. Con la funzione Hyperlapse registri gli eventi notturni in tutta luminosità, accelerandoli per mostrare diversi minuti di riprese in pochi strabilianti secondi. La risoluzione della fotocamera grandangolare è stata raddoppiata. Ingrandisci e ritaglia per ottenere tutto un altro scatto, senza fare click. Oppure mantieni l’immagine com’è, per dettagli brillanti.

Il processore è il più potente mai montato su uno smartphone Samsung Galaxy. Ideale per chi guarda video, gioca, ecc. La batteria intelligente da 5.000 mAh risparmia energia per tutti i tuoi momenti clou, così avrai anche la notte per giocare e fare streaming. Il Display Dynamic AMOLED 2X garantisce dettagli ricchi di colore qualunque sia il livello di luminosità impostato. In più, la tecnologia a 120 Hz ottimizza in modo intelligente la frequenza di aggiornamento per rendere più fluida l’azione e risparmiare batteria. Infine, la ciliegina sulla torta è la S Pen che rende più facile tante funzioni.

Samsung Galaxy S23 ULTRA su eBay oggi lo paghi 939,99 euro, quindi scontato del 37%! Risparmierai come detto ben 540 euro.

