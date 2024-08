Samsung Galaxy S23 ULTRA: prezzo pazzo su eBay MENO 690 euro!

Il top di gamma dello scorso anno Samsung Galaxy S23 ULTRA, uno degli smartphone più ambiti e costosi degli ultimi tempi oggi è proposto ad un prezzo a cui è difficile dire di no. Lanciato nel 2023 come punta di diamante della gamma Samsung,S23 ULTRA continua a brillare nel 2024 grazie a una strategia di aggiornamenti mirati che lo mantengono sempre al top. La sua longevità è garantita, e lo sconto eBay rappresenta un’opportunità irripetibile per assicurarsi un dispositivo all’avanguardia per gli anni a venire. Il clamoroso MENO 47% dimezza praticamente il prezzo di listino che da 1.479,99 euro passa a 789,90 euro! Offerta da non perdere, solo su eBay! Risparmi 69o euro!

Le prestazioni di Samsung Galaxy S23 ULTRA sono eccezionali, come è lecito supporre da uno smartphone Super Premium. Al centro del dispositivo troviamo il processore Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm SM8550-AB, accompagnato dalla GPU Adreno 740. Con l’aggiunta di 8 GB di RAM ad alta velocità, è chiaro che lag e rallentamenti, anche durante il multitasking più intenso, sono praticamente inesistenti.

Questa potenza si manifesta su un impressionante display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con una risoluzione di 3088 x 1440 pixel e una fluidità di 120Hz. Le cornici sottilissime e la fotocamera frontale da 12MP, inserita in un piccolo foro centrale, contribuiscono a un’esperienza visiva straordinaria.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra si distingue particolarmente nel comparto fotografico. La fotocamera principale è dotata di un sensore da 200 megapixel, che consente di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione di 12000×9000 pixel e di registrare video in 8K alla risoluzione di 7680×4320 pixel. Le foto notturne sono tra le migliori della categoria, grazie al sistema Nightography, che combina automaticamente fino a nove scatti per produrre immagini notturne nitide e prive di rumore.

