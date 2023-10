Samsung Galaxy S23 Ultra: in SCONTO il top di gamma assoluto!

Si tratta del top di gamma per eccellenza e, senza dubbio, è uno di quegli smartphone difficili da non consigliare. Il Samsung Galaxy S23 Ultra costa tanto, ma offre ancora di più. Oggi è in sconto la variante da 12 GB di memoria RAM e 1 TB di memoria interna. Il prezzo? Servono 1559€ grazie allo sconto del 18% disponibile oggi su Amazon. Se è questo lo smartphone che state cercando, è arrivato il momento di fiondarsi ad acquistarlo!

Galaxy S23 Ultra: tutto quello che desideri da uno smartphone

Cerchi un top di gamma senza compromessi? Vuoi vivere un’esperienza fotografica in mobilità senza eguali? Android è il sistema operativo che ami? Ecco il device che risponde a tutte queste domande, al meglio delle possibilità offerte dal mercato. Stiamo parlando quindi di Galaxy S23 Ultra: uno smartphone privo di lacune. Questo dispositivo incarna il meglio che la tecnologia oggi può offrire su uno smartphone tradizionale, elevando al massimo le prestazioni e l’affidabilità.

Parlando di prestazioni, a bordo troviamo l’ultimo chip top di gamma di Qualcomm, ben 12 GB di memoria RAM e 1 TB di memoria intera. Non manca quindi molto spazio per immagazzinare foto, video, musica e documenti sul proprio smartphone. Questo taglio di memoria è perfetto per i content creator oltre che per gli utenti che hanno necessità di tenere offline moltissimi dati. In generale, è il taglio di memoria giusto per chi non utilizza i vari servizi cloud e preferisce mantenere in locale i propri dati sensibili.

Il comparto fotografico è il vero punto di forza del device. Il sensore principale posteriore da 200 MP riesce a catturare scatti mozza fiato. Tutto il comparto fotografico composto da ben 4 fotocamere è in grado di adattarsi a tutte le varie situazioni proponendo sempre lo scatto migliore.

Samsung Galaxy S32 Ultra è l’unico della gamma a presentare la S-Pen, indispensabile per moltissimi utenti del brand.

Il prezzo? Oggi Amazon propone S23 Ultra in sconto del 18% a soli 1559€. Si tratta di un ottimo sconto considerando le grandi doti del dispositivo e il suo prezzo di listino elevatissimo. Lo sconto riguarda tutte le colorazioni del dispositivo. Approfittane subito!

