Samsung Galaxy S24 a 300 EURO IN MENO: l'affare è una VERA BOMBA!

Vuoi cambiare cellulare ma non sai quale scegliere? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo stracciato! Parliamo del Samsung Galaxy S24, oggi disponibile su Amazon a soli 621 euro con un mega sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, questa promozione è una vera bomba!

Samsung Galaxy S24: tutte le specifiche tecniche

Se vuoi rinnovare il tuo smartphone, il Samsung Galaxy S24 è l’alternativa migliore per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo.

È dotato di uno schermo FHD+ da 6.2 pollici che offre immagini spettacolari con dettagli nitidi e che quindi garantisce un’esperienza di visione totalmente immersiva. Inoltre il dispositivo sarà sempre protetto nelle tue avventure grazie al nuovo Armor Aluminum che lo protegge dagli urti e le cadute, e al grado di protezione IP68 che ti permette di portarlo al mare o in piscina senza nessuna preoccupazione.

Un’altra punta di diamante dello smartphone è la sua straordinaria fotocamera da 50MP con la qule puoi ingradire grazie ai diversi zoom e scattare foto ottimizzate con dettagli vividi grazie al supporto dell’Intelligenza Artificiale.

Inoltre è dotato di una batteria intelligente da 4.000 mAh che garantisce un’autonomia elevatissima di un giorno intero così da poter utilizzare il dispositivo per ore e ore anche in modo intensivo senza nessun problema. La ricarica rapida, invece, ti permette di avere energia necessaria in pochissimi minuti in caso di emergenza.

