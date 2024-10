Samsung Galaxy S24 a prezzo speciale con il codice promo eBay

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, questa è la tua occasione fortunata! Oggi su eBay è disponibile l’innovativo Samsung Galaxy S24 a soli 631 euro grazie ad uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo TECHWEEK24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitatissimo!

Samsung Galaxy S24: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Samsung Galaxy S24 è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che si contraddistingue per specifiche tecniche davvero all’avanguardia.

Innanzitutto è dotato di un grande display FHD+ da 6,2 e di cornici ultrasottili che offrono più spazio utile che mai sullo schermo, garantendo un’esperienza di visione totalmente immersiva. Inoltre, con Vision Booster puoi goderti colori e contrasti ottimali in qualsiasi condizione ambientale esterna, quindi anche sotto la luce diretta del sole.

Un’altra caratteristica importante è la sua fotocamera all’avanguardia da 50MP con la quale è possibile scattare foto chiare, luminose e colorate anche al buio. In più potrai realizzare ritratti davvero strepitosi grazie alla funzionalità con cui ingrandire anche di 2 o 3 volte. Tra l’altro, grazie all’ultimo miglioramento del Super HDR, è possibile catturare scatti incredibilmente nitidi, dall’anteprima alla pubblicazione.

Questo modello è dotato, anche, di una batteria intelligente che ti offre più tempo per giocare, vedere video, e per dedicarti a tutto ciò che vuoi per una giornata intera senza nessuna preoccupazione. La ricarica superveloce, in più, consente di avere l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti.

Oggi l’innovativo Samsung Galaxy S24 è disponibile su eBay a soli 631 euro grazie ad uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo TECHWEEK24 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.