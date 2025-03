Samsung Galaxy S24: con la maxi promo Amazon risparmi quasi 300€

La Festa delle Offerte di Primavera è alle porte, ed Amazon ha già lanciato una promozione bomba sul Samsung Galaxy S24! Oggi lo trovi a soli 699 euro con uno sconto folle del 29%.

In questo modo potrai risparmiare ben 290 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile dell’offertona, si tratta di un’occasione davvero irripetibile!

Le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy S24

Il Samsung Galaxy S24 è uno smartphone che accontenta le esigenze di qualsiasi tipologia di utente grazie ad una serie di specifiche tecniche all’avanguardia.

Questo modello è dotato di un potente processore che lavora con il sistema operativo Android 14 così da far funzionare tutto nella massima fluidità ed efficienza permettendo di svolgere qualsiasi operazione in modo ottimale.

Inoltre dispone di un display mobile adattivo con cornici ultra sottili da 6,2 pollici che regala un’esperienza di visione totalmente immersiva, oltre a colori e contrasto ottimali grazie a Vision Booster anche sotto la luce diretta del sole. Allo stesso tempo, il nuovo Armor Aluminum migliorato lo protegge dagli urti accidentali mentre il grado di protezione IP68 è perfetto contro acqua e polvere.

Non è da meno la potentissima batteria da 4.000 mAh che garantisce un’autonomia estrema che ti permette di giocare, guardare video e dedicarti a tutto ciò che vuoi senza preoccupazioni per più di una giornata. Per finire, con la straordinaria fotocamera da 50MP potrai scattare foto ottimizzate con dettagli vividi sfruttando anche le funzionalità AI.

