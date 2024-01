Samsung Galaxy S24: con QUESTO COUPON ESCLUSIVO risparmi 100€

Dopo la presentazione di ieri, i nuovi Samsung Galaxy S24 continuano a restare al centro dell’attenzione, ponendosi come punto di riferimento per l’universo Android in questi primi mesi del 2024. Se anche tu sei interessato all’acquisto, ti segnaliamo un’ottima notizia: in qualità di lettore di Webnews, hai diritto a un codice sconto esclusivo del valore di 100 euro da usare sul Samsung Shop Online. Il codice da usare è PREMIUMS24: per funzionare, devi collegarti al sito ufficiale samsung.com tramite questa pagina.

Puoi usare il coupon esclusivo su qualsiasi modello (S24 Ultra, S24+ e S24), e in più è cumulabile con le altre promo di lancio presentate da Samsung nella serata di ieri:

5% di extra sconto a carrello per il primo acquisto sullo store di Samsung effettuando l’accesso con il proprio account Samsung;

versione da 512GB allo stesso prezzo della versione da 256GB;

fino a 670 euro di valutazione restituendo il vecchio smartphone (promo trade-in)

12 mesi gratis della polizza assicurativa Samsung Care+

30% di sconto su accessori, tablet, wearable e Book3 acquistati insieme a Galaxy S24

Come ottenere 100€ di sconto immediato a carrello per l’acquisto del Samsung Galaxy S24

Ecco i passaggi da seguire per ottenere 100 euro di sconto immediato a carrello sul Samsung Shop Online per l’acquisto dei nuovi Galaxy S24:

Vai a questa pagina del sito ufficiale samsung.com. Scegli il modello che preferisci tra Ultra, Plus e Standard. Premi sul tasto Continua in basso a destra per continuare. Fai di nuovo clic su Continua per andare avanti. Nella nuova pagina che si apre (Carrello), sotto Codice promozionale digita il coupon PREMIUMS24 (tutto maiuscolo mi raccomando) e pigia su Applica per confermare l’inserimento. Se hai seguito correttamente la procedura, il prezzo del telefono verrà scontato subito di 100€.

Il coupon esclusivo per i lettori di Webnews, e le altre promo lancio di Samsung sui nuovi Galaxy S24, resteranno validi fino al 30 gennaio. Cogli al volo l’occasione per risparmiare sull’acquisto del nuovo S24.

