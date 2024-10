Samsung Galaxy S24 da 256GB: scopri IL CODICE SCONTO per un prezzo MINI!

Il Samsung Galaxy S24 Dual Sim in Onyx Black è lo smartphone perfetto per chi cerca prestazioni eccezionali e stile sofisticato. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, offre potenza e spazio per gestire facilmente tutte le tue attività, dalle app più impegnative al multitasking senza interruzioni.

Il design elegante e moderno in Onyx Black aggiunge un tocco di classe, mentre la doppia SIM ti permette di gestire facilmente vita personale e lavoro in un unico dispositivo. La qualità del display e le fotocamere all’avanguardia ti garantiranno foto e video nitidi in ogni condizione. Acquista subito il Galaxy S24 e vivi l’innovazione tecnologica con un dispositivo creato per soddisfare ogni tua esigenza!