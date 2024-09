Samsung Galaxy S24 in offerta speciale (con il Galaxy Tab S9 FE in omaggio)

Nella sezione “Back to school” di Amazon, oggi puoi approfittare di una doppia offerta pazzesca che ti lascerà a bocca aperta! Il Samsung Galaxy S24 è disponibile ancora per poco a soli 799 euro con uno sconto conveniente del 6%. In più, effettuando l’ordine entro il 5 Settembre, potrai ricevere in omaggio il Galaxy Tab S9 FE.

La spedizione è gratuita e potrai pagare anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa stai aspettando? Una promozione così speciale non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy S24: caratteristiche tecniche dello smartphone in offerta

Il Samsung Galaxy S24 è uno smartphone Android di ultimissima generazione che assicura un rapporto qualità-prezzo davvero impressionante.

Si contraddistingue per un ampio schermo FHD+ con cornici ultra sottili e che, quindi, garantisce un’esperienza di visione totalmente immersiva per quanto riguarda qualsiasi contenuto multimediale. La resistenza del dispositivo non è da meno grazie al nuovo Armor Aluminum migliorato che lo protegge dai danni e al grado di protezione IP68 contro acqua e polvere.

Inoltre i tuoi scatti risulteranno sempre professionali grazie alla straordinaria fotocamera da 50MP e alle funzionalità di zoom 2x o 3x per ingrandire i particolari che desideri. Tra l’altro potrai ottenere sempre dettagli vividi grazie all’AI che mantiene alta qualità delle immagini in qualsiasi condizione luminosa.

Un’altra specifica di spicco di questo modello è la batteria adattiva da 4.000 mAh che ti offre un’autonomia estrema e ti permette di giocare, guardare video e dedicarti a tutto ciò che vuoi per ore e ore senza alcuna preoccupazione.

