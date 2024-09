Samsung Galaxy S24+: oggi con gli sconti Amazon risparmi più di 340€

Oggi è il tuo giorno fortunato se vuoi accaparrarti uno smartphone top di gamma ad un prezzo davvero minimo! Su Amazon il Samsung Galaxy S24+ è disponibile a soli 843 euro grazie ad uno sconto del 21% e ad un un ulteriore ribasso di 100 euro da richiedere al check-out.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 340 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere è davvero irripetibile!

Tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S24+

Il Samsung Galaxy S24+ è un vero e proprio gioiellino che sfrutta le funzionalità dell’Intelligenza Artificiale di Google per rendere qualsiasi operazione ancora più efficiente e fluida.

Innanzitutto è dotato di un enorme display QHD+ da 6,7 pollici con cornici ultra sottili che offre un’esprienza di visione totalmente immersiva, oltre a colori e contrasto ottimali grazie a Vision Booster. In questo modo la visualizzazione sarà sempre impeccabile e super nitida, anche sotto la luce diretta del sole.

Allo stesso tempo la sua batteria da 4.900 mAh9 permette di utilizzarlo anche in modo intensivo per una giornata intera senza il rischio di rimanere a corto di energia. In più è dotato di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per conservare qualsiasi tipologia di file e contenuti.

Un’altra specifica di spicco è la sua straordinaria fotocamera da 50MP dotata anche di zoom 2x o 3x per scattare foto ottimizzate con dettagli minuziosi in qualsiasi momento.

