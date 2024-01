Samsung lancia la serie Galaxy S24: ecco dove comprarlo ORA scontato al miglior prezzo

Annunciati e subito disponibili. Proprio così, i nuovi Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra sono disponibili in preordine su Amazon, offrendoti l’opportunità di essere tra i primi a mettere le mani su questi dispositivi all’avanguardia. La gamma Galaxy S24 promette una combinazione di prestazioni potenti, fotocamere avanzate e design elegante.

Potrai scegliere tra diversi colori e tagli di memoria per personalizzare il tuo dispositivo in base alle tue preferenze. Inoltre, ordinando ora, beneficerai non solo della sicurezza di garantirti uno di questi dispositivi di ultima generazione, ma anche di spedizioni veloci e gratuite. La consegna è programmata a partire dal 24 gennaio, data in cui si concluderà il periodo di pre-ordine.

Samsung Galaxy S24

Iniziamo con la versione da 256GB che è disponibile su Amazon allo stesso prezzo della versione 128GB in offerta lancio.

Samsung Galaxy S24+

Passiamo all’edizione da 512GB che potete assicurarvi allo stesso costo del taglio da 256GB.

Samsung Galaxy S24 Ultra

La versione col taglio da 512GB lo trovi allo stesso prezzo del 256GB in promo lancio.

Non perdere l’occasione di possedere uno dei dispositivi più innovativi sul mercato, preordina il tuo nuovo top di gamma Samsung su Amazon e goditi tutte le fantastiche funzionalità offerte da questi straordinari smartphone. La data di spedizione per gli abbonati ai servizi Prime è fissata al 24 gennaio 2024, garantendoti così una consegna rapida e gratuita direttamente a casa tua.

