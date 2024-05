Samsung Galaxy S24 Ultra a 200 EURO IN MENO con il MEGA COUPON Amazon

È uno degli smartphone più innovativi del momento ed oggi può essere tuo ad un prezzo bomba! Si tratta del SAMSUNG Galaxy S24 Ultra, oggi disponibile su Amazon a soli 1.299 euro applicando il codice promo di 200 euro di sconto al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere è irripetibile!

SAMSUNG Galaxy S24 Ultra: tutte le specifiche tecniche

Puoi fare tutto dal SAMSUNG Galaxy S24 Ultra grazie all’AI: modifica facilmente e da professionista le tue foto con Edit Suggestion, ricevi una traduzione in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live, scrivi con S Pen e Assistente Note organizzerà i tuoi appunti in un riassunto ordinato.

Questo smartphone è pronto per qualsiasi avventura grazie a un’armatura resistente in titanio integrata nel telaio, a una migliore resistenza ai graffi con Corning Gorilla Armor e al grado di protezione IP686.

In più, con una fotocamera da 200MP, i dettagli sfidano la realtà: ogni foto notturna scattata con ProVisual engine vanta dettagli nitidi; usa Space Zoom e scopri foto e video più stabili e luminosi anche di notte grazie ai pixel 1,6 volte più grandi e a un Teleobiettivo con OIS più ampio.

Il dispositivo è dotato di un potente processore, la camera di vapore quasi raddoppiata per offrirti un’esperienza grafica fluida, ampia memoria, straordinaria efficienza energetica e una batteria da 5.000 mAh a lunga autonomia.

Il SAMSUNG Galaxy S24 Ultra oggi è disponibile su Amazon a soli 1.299 euro applicando il codice promo di 200 euro di sconto al momento dell’ordine. Approfittane immediatamente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.