Samsung Galaxy S24 Ultra con il bundle completo ricevi anche gli auricolari e il caricabatterie

Samsung Galaxy S24 Ultra è una scelta raffinata per chi cerca un dispositivo tecnologico che coniughi design, potenza e innovazione. Proposto a un prezzo di 1.377,90 euro, con uno sconto rispetto al listino originale, include anche gli auricolari Galaxy Buds3 Pro e un caricabatterie da 25W, rendendo l’offerta particolarmente interessante.

Samsung Galaxy S24 Ultra: questo è il set da comprare oggi

Tra i punti di forza del Galaxy S24 Ultra troviamo un ampio display QHD+ da 6,8 pollici, che garantisce un’esperienza visiva di alta qualità, ideale per contenuti multimediali e applicazioni professionali. Il comparto fotografico è dominato da una fotocamera principale da 200 megapixel, progettata per offrire scatti nitidi e dettagliati, perfetti anche in condizioni di scarsa luminosità. A supportare le prestazioni fotografiche e l’uso quotidiano c’è il processore Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM, che assicurano fluidità anche nelle attività più complesse.

Un aspetto che cattura l’attenzione è la finitura Titanium Violet, che conferisce al dispositivo un tocco di eleganza. Ma l’innovazione non si ferma al design: l’integrazione della Galaxy AI offre funzionalità avanzate, come la traduzione in tempo reale e strumenti per ottimizzare la produttività, rendendo il Galaxy S24 Ultra un vero e proprio assistente digitale.

Gli auricolari Galaxy Buds3 Pro, inclusi nel pacchetto, non sono semplici accessori, ma dispositivi tecnologici avanzati. Dotati di un sistema di cancellazione del rumore basato sull’intelligenza artificiale, garantiscono un’esperienza audio immersiva, filtrando i rumori indesiderati e mantenendo l’utente consapevole dell’ambiente circostante in situazioni di pericolo. La loro perfetta integrazione con lo smartphone consente di passare agevolmente dalla riproduzione musicale alla gestione delle notifiche, offrendo un ecosistema fluido e funzionale.

Un ulteriore elemento di valore è la batteria da 5.000 mAh, che promette un’autonomia elevata, supportata dalla ricarica rapida inclusa nella confezione. Non manca la connettività di ultima generazione, con supporto a Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e 5G, che garantiscono velocità e stabilità nella connessione.

Con un mix di caratteristiche premium e funzionalità intelligenti, il Galaxy S24 Ultra rappresenta una soluzione perfetta per chi cerca un device all’avanguardia. Acquista adesso questo set su Amazon al prezzo speciale di 1377,00€, IVA inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.