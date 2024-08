Samsung Galaxy S24 Ultra in SCONTO BOMBA (e con Tab S9 FE in OMAGGIO!)

Hai bisogno di uno smartphone che sia all’avanguardia e che garantisca prestazioni ottime per qualsiasi tipologia di operazione? Allora non perdere tempo ed approfitta dell’offertona sul Samsung Galaxy S24 Ultra, oggi disponibile su Amazon a soli 1.439 euro con uno sconto dell’11%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili e, procedendo oggi stesso con l’ordine, avrai un Tab S9 FE in omaggio. Non aspettare oltre, una promozione così speciale non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy S24 Ultra: tutte le specifihe tecniche

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è uno smartphone top di gamma che si contraddistingue per specifiche tecniche di altissimo livello.

Innanzitutto il dispositivo è dotato di una scocca resistente in titanio integrata nel telaio con una migliore resistenza ai graffi grazie al Corning Gorilla Armor e al grado di protezione IP686. Questo vuol dire che potrai portarlo con te in qualsiasi avventura all’aria aperta senza avere mai nessuna preoccupazione.

Inoltre dispone di un display QHD+ da 2600 nit da 6,8 pollici con Vision Booster migliorato che esalta contrasti e colori, per un’esperienza visiva eccezionale in qualsiasi condizione ambientale esterna, anche quindi sotto la luce solare diretta.

Allo stesso modo potrai sbizzarrirti a realizzare scatti da professionista con la fotocamera da 200MP che permette di inquadrare anche i dettagli più piccoli utilizzando Space Zoom e il Teleobiettivo con OIS più ampio.

