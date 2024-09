Samsung Galaxy S24 Ultra: oggi su Amazon risparmi più di 400€

Ecco per te uno smartphone di ultimissima generazione che oggi può essere tuo ad un prezzo strepitoso! Parliamo del Samsung Galaxy S24 Ultra, al momento disponibile su Amazon a soli 1.079 euro con uno sconto bomba del 28%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 420 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy S24 Ultra: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è un gioiellino di ultima generazione che ti stupirà per tutte le sue specifiche tecniche all’avanguardia.

Dispone innnazitutto di un grande display da 6.8 pollici con una delle risoluzioni più elevate in circolazione. Questo vuol dire che offre immagini realistiche e dai colori vividi, con una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole.

Il modulo 5G permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente così da poter utilizzare lo smartphone ovunque senza alcun problema.

La fotocamera non è da meno grazie al suo sensore da ben 200 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità in tutte le condizioni di luce, e di registrare video in 8K sempre realistici e super stabili. In più, la batteria è potentissima così da poter assicurare un’autonomia davvero elevata che ti accompagna per oltre un giorno intero senza nessuna preoccupazione.

