Samsung Galaxy S24 ULTRA: uno dei migliori Android in promo speciale su eBay

Vuoi farti un regalo con uno smartphone nuovo di zecca? Allora scegli un modello top di gamma che oggi puoi acquistare ad un prezzo scontato! Parliamo del Samsung Galaxy S24 ULTRA, al momento disponibile su eBay a soli 1.019 euro con uno sconto di 35 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRSETT24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli al volo la promozione speciale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Tutte le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy S24 ULTRA

Oggi il Samsung Galaxy S24 ULTRA è disponibile su eBay ad un prezzo scontato grazie ad un codice promo da sfruttare al volo.

Innanzitutto il suo innovativo processore Snapdragon 8 Gen 3 lo rende davvero eccezionale per quanto riguarda efficienza e fluidità, sia nei tuoi progetti professionali che nell’intrattenimento quotidiano. In più, con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna potrai archiviare tutti i tuoi file, anche quelli più pesanti, ed averli sempre a portata di mano per ogni esigenza.

Questo modello si contraddistingue anche per un grande display da 6.8 pollici che vanta una risoluzione tra le più elevate attualmente in circolazione. Questa particolarità assicura immagini realistiche, dai colori vividi e i dettagli super minuziosi.

Le funzionalità che offre lo smartphone sono davvero tante e all’avanguardia, come la connessione internet sempre stabile e velocissima che sfrutta il Wi-fi e il GPS.

Inoltre è dotato di una fotocamera con un sensore da ben 200 megapixel che permette di realizzare sia foto che video di altissima qualità anche nelle ore notturne.

Oggi il Samsung Galaxy S24 ULTRA è disponibile su eBay a soli 1.019 euro con uno sconto di 35 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRSETT24 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli al volo la promozione speciale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.