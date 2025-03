Samsung Galaxy S25 Ultra in sconto speciale: risparmi 100€ su Amazon

Uno degli smartphone più ricercati del momento oggi può essere tuo ad un prezzo da capogiro! Parliamo del Samsung Galaxy S25 Ultra, acquistabile su Amazon a soli 1.399 euro con uno sconto conveniente del 7%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo determinato!

Samsung Galaxy S25 Ultra: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è uno smartphone all’avanguardia che ti stupirà per le sue caratteristiche tecniche eccezionali.

La sua punta di diamante è il potente processore Snapdragon 8 Elite che offre prestazioni impeccabili in qualsiasi tipologia di settore, così da poter effettuare tutto quello he vuoi in maniera fluida ed efficiente. Inoltre, grazie alla tecnologia mDNle integrata nel processore e all’ottimizzazione del software, l’autonomia è prolungata tanto che è possibile utilizzare lo smartphone per più di una giornata senza problemi.

Non è da meno la nuova camera 50MP Ultra-Wide che permette di effettuare foto e video da vero professionista in qualsiasi condizione ambientale esterna. Inoltre potrai modificare le immagini con S Pen e provare l’esperienza di editing migliore di sempre.

Anche gli appassionati di videogiochi ameranno questo dispositivo in quanto il chipset progettato su misura e ottimizzato per Galaxy, con il ray tracing in tempo reale migliorato e l’ottimazione Vulkan, permette di immergersi nell’azione e vivere un gameplay ultra fluido e coinvolgente.

Oggi il Samsung Galaxy S25 Ultra è acquistabile su Amazon a soli 1.399 euro con uno sconto conveniente del 7%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo determinato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.