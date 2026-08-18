Samsung S27, cambio importante per le fotocamere: spunta il nuovo brevetto

Samsung ha depositato presso la WIPO un brevetto emerso il 17 agosto 2026 che mostra un possibile smartphone della futura gamma Galaxy S27 con un elemento destinato a farsi notare: le fotocamere posteriori disposte in orizzontale. Un dettaglio che potrebbe anticipare un cambiamento importante nel design dei prossimi top di gamma Android del marchio coreano.

Il documento, individuato nel database della World Intellectual Property Organization, non permette naturalmente di stabilire come sarà il prodotto definitivo. Offre però un indizio concreto su una possibilità di cui si parla da tempo: Samsung starebbe valutando un modulo fotografico diverso rispetto a quello adottato sulle ultime generazioni della serie Galaxy S.

Galaxy S27, il brevetto mostra fotocamere disposte in orizzontale

Nel materiale registrato presso la World Intellectual Property Organization, il dispositivo presenta sul retro un modulo fotografico sviluppato lungo l’asse orizzontale. Una soluzione che segnerebbe una netta differenza rispetto alle lenti verticali o separate utilizzate da Samsung negli ultimi anni sui modelli di fascia alta.

I disegni brevettuali, come spesso accade in questi casi, sono essenziali e non forniscono indicazioni precise su materiali, spessore o finiture. Non si tratta quindi di immagini del prodotto definitivo, ma di una rappresentazione tecnica utile soprattutto per comprendere la possibile impostazione del dispositivo.

Se questa soluzione dovesse essere adottata sul futuro Samsung Galaxy S27, il marchio potrebbe abbandonare l’attuale disposizione delle fotocamere per una configurazione che, almeno visivamente, richiama quella resa popolare dai Google Pixel. La somiglianza riguarda soprattutto l’orientamento delle camere: dal brevetto non è possibile capire se Samsung stia pensando a una barra continua, a un’isola rialzata o a una soluzione intermedia.

Come sempre, i brevetti devono essere interpretati con cautela. Le aziende registrano frequentemente idee, prototipi e varianti che non arrivano poi alla produzione. La presenza di un deposito ufficiale, tuttavia, rende l’ipotesi più concreta rispetto a un semplice rendering o a un’indiscrezione priva di riscontri.

Un nuovo design potrebbe cambiare l’identità dei Galaxy S

Il passaggio a un layout orizzontale delle fotocamere sarebbe immediatamente riconoscibile e rappresenterebbe uno dei cambiamenti estetici più evidenti introdotti da Samsung negli ultimi anni. Le generazioni più recenti della serie Galaxy S hanno infatti costruito un’identità precisa attorno a lenti separate, integrate nella scocca e generalmente allineate in verticale.

Con il Galaxy S27 questa impostazione potrebbe cambiare in modo deciso. Una barra fotografica orizzontale modificherebbe l’equilibrio visivo del retro e renderebbe il dispositivo più distinguibile, un aspetto tutt’altro che secondario nel segmento premium, dove le differenze estetiche tra una generazione e l’altra sono spesso contenute.

La scelta potrebbe inoltre avere conseguenze che vanno oltre l’aspetto esteriore. La posizione del modulo fotografico condiziona infatti anche la disposizione interna di sensori, sistemi di stabilizzazione, batteria, antenne e componenti dedicati alla dissipazione del calore. Una diversa configurazione potrebbe quindi offrire ai progettisti nuove possibilità nella gestione degli spazi.

Al momento, però, il brevetto non fornisce informazioni su megapixel, dimensioni dei sensori, zoom periscopico o altre caratteristiche tecniche. L’indicazione più interessante resta quindi proprio la disposizione delle fotocamere, che suggerisce una possibile revisione dell’identità estetica della serie.

Samsung Galaxy S27, il brevetto non è ancora una conferma

Samsung non ha ancora annunciato ufficialmente il Galaxy S27 e non ha confermato alcun dettaglio sul suo design. Anche il nome del dispositivo deriva dalla normale progressione della gamma e non da una comunicazione ufficiale dell’azienda.

Il brevetto WIPO deve quindi essere letto per quello che è: un’indicazione progettuale, non una conferma commerciale. Non è possibile sapere se il design mostrato riguardi l’intera futura gamma Galaxy S27, soltanto una variante o un progetto destinato a non arrivare sul mercato.

Le aziende del settore proteggono spesso soluzioni con largo anticipo e possono modificarle, rinviarle o utilizzarle successivamente su prodotti differenti. Ciò che rende interessante questo documento è però il fatto che l’ipotesi di un nuovo design delle fotocamere Samsung trova ora un riscontro all’interno di un deposito ufficiale.

Se la soluzione dovesse effettivamente arrivare su un modello commerciale, il cambiamento sarebbe facilmente percepibile e segnerebbe una discontinuità rispetto allo stile adottato nelle ultime generazioni. Una barra fotografica non basterebbe naturalmente a determinare il valore di uno smartphone, ma potrebbe contribuire a rendere il futuro Galaxy S27 più riconoscibile in un mercato in cui anche il design resta uno degli elementi chiave per distinguersi.