Samsung Galaxy SmartTag2, 4 dispositivi in super sconto MENO 43 PER CENTO

Se si è alla ricerca di un sistema di tracciamento affidabile e conveniente il pack di 4 Samsung Galaxy SmartTag2 è la soluzione ideale. Lo sconto del 43% su Amazon è davvero esaltante! Il pack di 4 SmartTag2 costa solo 71,36 euro invece di 124,95 euro! Ogni dispositivo costa poco meno di 18 euro. Se siete di quelle persone un po’ sbadate che tendono troppo spesso a perdere le chiavi di casa o della macchina, Samsung Galaxy SmartTag2 è il dispositivo perfetto, e super scontato, da non lasciarsi scappare!

Il design di Samsung Galaxy SmartTag2 è semplice e funzionale, con forme arrotondate che rendono il dispositivo facile da agganciare a qualsiasi oggetto. La batteria dura a lungo, garantendo mesi di autonomia senza dover pensare alla ricarica. E grazie alla compatibilità con l’ecosistema Samsung, si integra perfettamente con altri dispositivi come smartphone, tablet e smart home.

Ma le funzionalità dello SmartTag2 non si limitano al semplice ritrovare oggetti, ovviamente all’interno del raggio del Bluetooth. E’ possibile impostare delle routine automatiche, come ad esempio accendere le luci di casa o ricevere una notifica quando ti allontani troppo dal tuo telefono. Sono piccole feature, ma decisamente utili. Inoltre, grazie alla certificazione IP67, SmartTag2 non teme pioggia o polvere.

Non perdere l’occasione di acquistare il pack da 4 Galaxy SmartTag2 su Amazon a un prezzo speciale: 71,36 euro. Il pack include una combinazione di due SmartTag2 neri e due bianchi. Un MENO 43% assolutamente da sfruttare!

