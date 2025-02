Samsung Galaxy SmartTag2 a metà prezzo: come l'AirTag ma a soli 20€

Perdi spesso chiavi o portafogli in giro? Per monitorare sempre la posizione di tutti i tuoi oggetti personali, la soluzione ideale è il Samsung Galaxy SmartTag2! Oggi è disponibile su Amazon a soli 20 euro con uno sconto bomba del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Non aspettare oltre, la promozione è limitatissima!

Samsung Galaxy SmartTag2: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Samsung Galaxy SmartTag2 è un localizzatore Bluetooth perfetto per tenere sotto controllo i tuoi oggetti personali in qualsiasi momento.

La modalità di utilizzo è davvero semplice: basterà attivare la funzionalità Cerca nelle vicinanze per ottenere indicazioni passo-passo tramite la modalità Naviga, oppure potrai far suonare il gadget per ricevere un segnale acustico che ti aiuterà a localizzarlo senza difficoltà.

Allo stesso tempo, se hai la modalità Smarrito attiva, l’NFC (Near Field Communication) del localizzatore mostrerà il tuo contatto registrato e un messaggio sullo smartphone di chi lo trova, a prescindere dal sistema operativo, per rendere la ricerca ancora più efficiente e veloce.

Un’altra caratteristica di spicco è la sua estesa batteria che garantisce un’autonomia fino a 500 giorni, e fino al 40% in più di batteria con la modalità Risparmio energetico, per avere sempre sotto controllo i tuoi oggetti. In più, grazie alla classificazione IP67, è resistente nel tempo essendo a prova di polvere e di acqua.

