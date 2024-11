Samsung Galaxy SmartTag2: addio valigie perse e oggetti smarriti a prezzo TOP

Finalmente arrivano le feste natalizie e, con loro, l’occasione di concedersi qualche viaggio invernale! Grazie al Samsung Galaxy SmartTag2, in confezione da 4 pezzi a soli 59,52€, puoi goderti ogni momento delle tue vacanze senza alcuna preoccupazione.

Approfitta dell’offerta speciale e assicurati il tuo set da 4 a un prezzo imbattibile!

Localizzatore Bluetooth: perfetto per le vacanze di Natale

Durante i viaggi natalizi, non perdere mai di vista i tuoi oggetti di valore con il Samsung Galaxy SmartTag2. Questo localizzatore Bluetooth ti aiuta a ritrovare facilmente tutto ciò che conta di più. Con la modalità smarrito, puoi localizzare velocemente qualsiasi oggetto, dal portafoglio alle chiavi, dalla borsa ai bagagli. Il Samsung Galaxy SmartTag2 è compatto e discreto, così puoi attaccarlo facilmente ovunque senza aggiungere peso o ingombro. Disponibile nei colori eleganti nero e bianco, si adatta a ogni stile ed esigenza.

Non c’è niente di più seccante che dover ricaricare continuamente i dispositivi. Con il Samsung Galaxy SmartTag2, questo non è un problema! La sua batteria a lunga durata ti garantisce mesi di utilizzo, così, anche nei viaggi più lunghi, avrai la certezza che i tuoi oggetti restino al sicuro. Il Samsung Galaxy SmartTag2 è progettato per essere semplice e intuitivo. Non c’è bisogno di essere esperti di tecnologia per usarlo: basta collegarlo al tuo smartphone tramite Bluetooth e il gioco è fatto. Una volta attivato, puoi monitorare facilmente i tuoi oggetti tramite l’app SmartThings, che ti permette di localizzarli rapidamente con un clic.

Proteggi i tuoi oggetti di valore anche durante i tuoi spostamenti natalizi e approfitta dell’offerta speciale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.