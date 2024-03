Samsung Galaxy SmartTag2, il tracker TROVA TUTTO a soli 22€ su Amazon

Al giorno d’oggi ci perdiamo sempre un po’ di tutto, dalle chiavi agli auricolari, dagli zaini fino ai nostri preziosi smartphone. Per ovviare a questo problema e ai fastidiosi contrattempi che spesso ne susseguono accompagnati da attacchi di panico per il timore di non riuscire più a ritrovare il prezioso oggetto smarrito, esistono dei prodotti ad hoc.

Come questi eccellenti Samsung Galaxy SmartTag2, di fatto il tuo alleato perfetto per tenere traccia dei tuoi oggetti preziosi in modo intelligente e conveniente. Lo trovi in offerta in confezione singola su Amazon a soli 22€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

Samsung Galaxy SmartTag2 e non ti perdi più niente

Il Samsung Galaxy SMartTag2 presenta un design compatto e la tecnologia Bluetooth attraverso la quale puoi localizzare facilmente i tuoi oggetti smarriti o dimenticati in pochi istanti.

Dotato di una modalità “Smarrito”, la SmartTag2 ti consente di individuare rapidamente gli oggetti persi utilizzando l’app Samsung SmartThings sul tuo dispositivo mobile. Basta premere un pulsante sull’app per far suonare il SmartTag2 e trovare l’oggetto smarrito nelle vicinanze.

Il prodotto è anche resistente all’acqua e ai liquidi, dunque impermeabile, con tanto di certificazione IP67 offrendoti tranquillità anche in condizioni avverse. La batteria a lunga durata garantisce che il tuo SmartTag2 sia sempre pronto quando ne hai bisogno, senza doverlo ricaricare frequentemente.

Insomma, avrete a questo punto capito come con l’aiuto di questo eccezionale Samsung Galaxy SmartTag2 non dovrai più perdere tempo a cercare i tuoi oggetti, sia che si tratti delle chiavi di casa, del portafoglio o di qualsiasi altra cosa. Prendilo adesso su Amazon a soli 22€ e con le spedizioni gratuite via Prime e avrai sempre la tranquillità di sapere che puoi trovarli facilmente con un semplice tocco sul tuo smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.