Samsung Galaxy SmartTag2: il tracker TROVATUTTO SVENDUTO nel pacco da 4

Ogni volta che vado in palestra o comunque esco di casa ho la pessima tendenza di dimenticare sempre qualcosa nei posti dove vado. Borsone, smartphone, chiavi di casa, non c’è una volta che per distrazione non scordi qualcosa. Stufo quindi prima di scervellarmi su come e dove avessi lasciato le mie cose, e dopo di ritornare indietro a cercarle o recuperarle, mi sono dato da fare e finalmente ho trovato una soluzione: le Samsung Galaxy SmartTag2, da qualche tempo i miei migliori amici per tenere traccia dei miei oggetti preziosi in modo intelligente e conveniente. Li trovi in offerta in confezione da quattro su Amazon a soli 95€ col 26% di sconto e con le spedizioni gratuite via Prime. Vi consiglio di fiondarvi a farne scorta e vi spiego perché.

Samsung Galaxy SmartTag2: prendine 4 in kit e non ti perdi più niente

Immaginate quattro piccoli aggeggini colorati di bianco o nero che possono essere agganciati al portachiavi, allo smartphone, nella tasca dello zainetto o dove volete E che si collegano quindi con la tecnologia Bluetooth all’app Samsung SmartThings sul tuo dispositivo mobile.

Ebbene, se vi dimenticate qualcosa, vi basta fare come me e premere un pulsante sull’applicazione per sfruttare la modalità “Smarrito” per far suonare la SmartTag2 e trovare quindi l’oggetto perduto o dimenticato nelle vicinanze. Facile e indolore.

Considerate che non dovete preoccuparvi di dove avete perso il vostro oggetto, perché le SmartThings sono resistenti all’acqua e ai liquidi, dunque impermeabili, e godono di una batteria a lunga durata così da farle funzionare a per tanto tempo.

Capito alora perché non ene posso più fare a meno e ve li consiglio caldamente? Spendete ora su Amazon a soli 89€, risparmiate un bel gruzzoletto, e li ricevete subito a casa con le spedizioni gratuite via Prime. Ma soprattutto, con le Samsung Galaxy SmartTag2 guadagnerete tempo e salute perché non dovrete più spaventarvi ogni volta che vi perdete qualcosa o perder tempo a cercare i vostri oggetti, sia che si tratti delle chiavi di casa, del portafoglio o di qualsiasi altra cosa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.