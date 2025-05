Samsung Galaxy SmartTag2: set da 4 localizzatori a meno di metà prezzo

Il Samsung Galaxy SmartTag2 è il localizzatore Bluetooth che trasforma il modo in cui tieni al sicuro i tuoi oggetti personali. Ora, grazie a un’offerta imbattibile su Amazon, il set da 4 è tuo a soli 58,99€, con uno sconto del 55% rispetto al prezzo originale!

Perdita di oggetti? Mai più!

Hai mai sognato di non perdere più le chiavi o di ritrovare la tua valigia in un batter d’occhio? Con il Galaxy SmartTag2, questo sogno diventa realtà. Piccolo, potente e incredibilmente versatile, questo dispositivo si integra perfettamente nella tua quotidianità, aiutandoti a tenere sotto controllo ciò che conta davvero.

Con una batteria che dura fino a 500 giorni in modalità standard, il Galaxy SmartTag2 ridefinisce il concetto di durata. E se vuoi ancora di più, la modalità risparmio energetico aumenta l’autonomia del 40%. In confezione trovi già inclusa una batteria CR2, pronta all’uso, per non perdere nemmeno un minuto!

Massima robustezza e tecnologia al top

Il design compatto si unisce alla certificazione IP67, che garantisce protezione contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Perfetto per ogni situazione, dalle giornate frenetiche in città alle avventure più estreme.

La Modalità Smarrito è una delle funzioni più geniali del Galaxy SmartTag2. Se qualcuno trova il tuo oggetto, basta avvicinare uno smartphone abilitato NFC per visualizzare un messaggio personalizzato con i tuoi contatti. Una soluzione intuitiva e universale, compatibile con qualsiasi sistema operativo.

Grazie alla Modalità Naviga, ricevi indicazioni passo-passo per ritrovare i tuoi oggetti. Inoltre, la funzione “Cerca nelle vicinanze” utilizza un segnale acustico per rendere il processo ancora più veloce, anche nei luoghi più affollati.

Oggi il set da 4 Galaxy SmartTag2 è disponibile ad un prezzo eccezionale di 58,99€, grazie ad uno sconto del 55%. Si tratta di un’opportunità da non perdere per portare a casa un dispositivo all’avanguardia che combina tecnologia avanzata e convenienza. Non aspettare troppo, le scorte sono limitate e l’offerta potrebbe terminare presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.