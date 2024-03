Samsung Galaxy SmartTag2, SPENDI una MISERIA e non ti perdi più NIENTE

Viviamo in tempi in cui siamo sempre di corsa, e così è facile magari che finiamo per perdere qualcosa o dimenticarci degli oggetti per noi importanti come la chiavi di casa o dell’auto, oppure lo smartphone e addirittura il borsello dove teniamo le nostre cose.

Per fortuna che oggi la tecnologia ci viene incontro e lo fa in svariati modi, tra i quali la possibilità di tracciare letteralmente la posizione delle nostre “cose” con l’ausilio di prodotti come questi Samsung Galaxy SmartTag2. Si tratta di un tracker che, con l’ausilio di apposita app sullo smartphone, consente di risalire alla posizione esatta dove è posizionato l’oggetto smarrito. Oggi lo trovi in offerta in confezione singola su Amazon a soli 22€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

Samsung Galaxy SmartTag2, l’aiuto per non perderti più niente

Per riuscire a individuare l’oggetto smarrito, il Samsung Galaxy SmartTag2 sfrutta la tecnologia Bluetooth tramite la quale può, appunto, localizzare facilmente i gli oggetti smarriti o dimenticati in pochi istanti.

Come accennato prima, per funzionare adeguatamente la SmartTag2 necessita el supporto d iuno smartphone e soprattutto di un’apposita applicazione, ovvero l’app Samsung SmartThings che deve essere installata sul tuo dispositivo mobile.

Quando serve, dunque basta premere un “pulsante “sull’app per far suonare la SmartTag2 e trovare l’oggetto smarrito nelle vicinanze, e non preoccupatevi se quest’ultimo lo avete dimenticato da qualche parte. Il prodotto è infatti certificato IP67, dunque è resistente all’acqua e ai liquidi, così da funzionare anche in condizioni avverse.

Insomma, a questo punto hai capito come con l’aiuto di questo eccezionale Samsung Galaxy SmartTag2 non dovrai più perdere tempo a cercare i tuoi oggetti smarriti, e potrai evitarti grosse seccature. Se sei interessato al suo acquisto prendilo adesso su Amazon a soli 22€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

