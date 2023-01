Samsung Galaxy Tab A8 con 3 GB di RAM ad un prezzo FOLLE su Amazon

Samsung è praticamente il re indiscusso nella scena dei tablet Android dove si posiziona anche il Galaxy Tab S8. Caratterizzato da un design di classe, un corpo piatto ma sottile da 6,9 mm e cornici relativamente minime attorno allo schermo. Possiede 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, e funziona tramite Android 11 pre-installato. Acquistalo ora su Amazon a soli 178,07€ invece di 249,90€.

Tuttavia, non è solo l’aspetto del Samsung Galaxy Tab A8 ad essere impressionante. Si sente molto solido nella mano grazie ad un corpo che è fatto principalmente di metallo. C’è una striscia di plastica lungo il bordo che ospita i tasti di accensione e volume, oltre a consentire presumibilmente la comunicazione di rete (sono disponibili sia modelli Wi-Fi che LTE).

Parlando di pulsanti, una delle più grandi mancanze è i lettore di impronte digitali. Dovrai fare affidamento ad un sistema di immissione del passcode o su un sistema di riconoscimento facciale se desideri bloccare il tablet.

Il Samsung Galaxy Tab A8 ha un display da 10,5 pollici con una risoluzione 1920 × 1080. È sufficientemente nitido per un tablet economico di queste dimensioni, ma in combinazione con un pannelloLCD TFT, non è particolarmente vivace o accurato nei colori. I pannelli LCD IPS producono colori e angoli di visualizzazione migliori.

Copra circa l’82% della gamma sRGB, 60% Adobe RGB e 63% DCI P3 e un Delta E medio di 4,39. Una luminosità di picco di 327 nit che va bene anche in condizioni relativamente luminose. Troviamo inoltre una frequenza di aggiornamento di 60Hz e quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos. Approfitta ora dello sconto del 29% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

