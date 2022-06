Samsung Galaxy Tab A8, il tablet dei tuoi sogni a prezzo SHOCK (-33%)

Inutile girarci attorno: lo sconto del 33% sull’ottimo tablet Samsung Galaxy Tab A8 quest’oggi in offerta su Amazon, è un’occasione più unica che rara per mettere le mani su un device completo dalla A alla Z e senza alcun compromesso.

A questo prezzo si presenta come uno dei device più allettanti nel caso in cui fossi alla ricerca di un tablet magari da affiancare a un computer principale, soprattutto per via del suo design leggero, compatto, ben ottimizzato e alla sua scheda tecnica.

Samsung Galaxy Tab A8 crolla di prezzo su Amazon ad appena 166€ con il 33% di sconto

Munito di un bel pannello da 10.5 pollici ad altissima risoluzione con ampi angoli di visuale e una buona calibrazione dei colori, il tablet è perfetto per qualsiasi tipologia di utilizzo: puoi usarlo per lavorare ai documenti aziendali, per prendere appunti in università, per chattare con i tuoi amici oppure per guardare video su YouTube e le migliori piattaforme di streaming.

Sotto il cofano il potente processore octa core è ideale per darti la possibilità di avviare tutte le applicazioni di cui hai bisogno senza perdere tempo in inutili attese, mentre per quanto riguarda la riproduzione audio è uno dei pochissimi a godere della tecnologia Dolby Atmos con ben quattro speaker stereo per ascoltare tutta la musica che vuoi ad alta fedeltà.

A questo prezzo il tablet di Samsung è quasi un acquisto obbligato: se lo metti subito nel carrello ti arriva a casa domattina e senza costi di spedizione con i servizi Prime.