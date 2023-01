Samsung Galaxy Tab A8, il tablet IDEALE per tutto costa POCHISSIMO

Samsung Galaxy Tab A8 è uno tra i tablet Android di fascia media più apprezzati e popolari di questi ultimi mesi, quest’oggi incredibilmente in vendita su eBay a un prezzo molto conveniente. Infatti, ad appena 189€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita, il device ha un rapporto qualità/prezzo invidiabile.

Non solo è realizzato con materiali di buona fattura e con un design piacevole e giovanile (per alcuni “essenziale”), ma nasconde tante piccole chicche che lo rendono ideale per un utilizzo spensierato in tutti i task quotidiani più comuni: navigare in rete, chattare con gli amici, guardare video, ascoltare la musica, eccetera.

Su eBay ti bastano appena 189€ per acquistare l’ottimo Samsung Galaxy Tab A8

Frontalmente trova posto un buon pannello da 10.5 pollici ad alta risoluzione con una buona luminosità e calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano il processore octa core è affiancato da tanta RAM per avviare in un istante tutte le app che ti servono.

A differenza di molti altri tablet Android economici di altre marche, il Galaxy Tab A8 di Samsung è uno dei pochi che può vantare la presenza di speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza di ascolto appagante e avvolgente.

A questo prezzo è davvero un peccato lasciarsi scappare l’ottimo tablet mediogamma di Samsung, a maggior ragione quando con appena 189€ avresti la certezza di stringere tra le mani un device ideale per ogni task quotidiano. Ricorda, infine, che se decidi di acquistarlo tramite PayPal puoi sfruttare anche il pagamento in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

