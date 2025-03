Samsung Galaxy Tab A9: con il maxi sconto del -37% lo paghi pochissimo

Uno dei tablet più ricercati in assoluto per il suo eccellente rapporto qualità – prezzo oggi può essere tuo ad un prezzo davvero stracciato! Si tratta del Samsung Galaxy Tab A9, al momento disponibile su Amazon a soli 119 euro con un super sconto del 37%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Samsung Galaxy Tab A9: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Tab A9 è un tablet di ultima generazione che risulta essere ideale sia per i tuoi progetti professionali che per il divertimento quotidiano di tutta la famiglia.

In primis è dotato di un enorme display da 8.7 pollici che regala una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole, con colori brillanti e dettagli minuziosi. Inoltre dispone di una RAM da 4 GB e di una memoria interna da 64 GB che permette di archiviare tutti i tuoi file, anche quelli più pesanti, ed averli sempre a portata di mano.

Un’altra specifica interessante è la sua enorme versatilità in ogni settore: ad esempio, potrai dividere lo schermo in due parti per un multitasking efficiente, oppure utilizzare due app aperte simultaneamente, senza la necessità di chiuderne una, per ottimizzare il flusso lavorativo.

Allo stesso tempo la sicurezza è sempre garantita: è possibile proteggere le tue informazioni e i dati importanti con Secure Folder, oltre a monitorare il livello di sicurezza complessiva del tuo dispositivo con Privacy Dashboard.

Oggi il Samsung Galaxy Tab A9 è disponibile su Amazon a soli 119 euro con un super sconto del 37%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.