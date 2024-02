Samsung Galaxy Tab A9+ è il TABLET DA AVERE a tutti i costi a 218€

Se un portatile è troppo ingombrante e costoso e hai la necessità di acquistare un device secondario da portare sempre con te, sappi che l’eccellente tablet Android Samsung Galaxy Tab A9+ è in vendita su eBay a un prezzo davvero niente male.

Sfruttando il codice coupon “PSPRFEB24”, infatti, il device del colosso sudcoreano può essere tuo al prezzo di appena 218€; stiamo parlando di un tablet che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze.

Samsung Galaxy Tab A9+ costa una sciocchezza su eBay: ecco il tablet da acquistare ora

Samsung Galaxy Tab A9+ ti sorprende con il suo design moderno e raffinato, certamente impreziosito dal bellissimo pannello da 11 pollici con cui guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione. Alimentato da una mega batteria che ti accompagna senza fatica per un giorno intero, il tablet di Samsung integra anche un impianto audio di alto livello e un comparto hardware di tutto rispetto.

Al velocissimo modem 5G si affianca un potente processore octa-core con 8 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio interno, più che sufficiente per immagazzinare file, documenti, foto e qualsiasi altro file.

Spendendo appena 218€ su eBay hai finalmente a disposizione il tablet Android che fa per te, addirittura in pronta consegna in appena 72 ore e senza costi di spedizione extra. Ricorda di inserire il codice coupon “PSPRFEB24” in fase di acquisto per riscuotere lo sconto aggiuntivo di 10€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.