Samsung Galaxy Tab A9+ in promozione speciale: ancora per poco su Amazon

Hai bisogno di un tablet che sia adatto sia per lavoro che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Samsung Galaxy Tab A9+, oggi disponibile su Amazon a soli 145 euro con uno sconto del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Samsung Galaxy Tab A9+: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è un tablet di ultima generazione che è ideale sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano.

È dotato del sistema operativo Android 13, con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna che risulta abbastanza grande da poter archiviare qualsiasi tipo di file ed averli sempre a portata di mano.

Il dispositivo, inoltre, vanta un display da 11 pollici e altoparlanti di ultima generazione così da poter immergerti nella tua musica e nei tuoi film preferiti come mai prima d’ora.

Allo stesso tempo, potrai ottimizzare anche il tuo lavoro in quanto questo modello ti permette di dividere lo schermo in tre parti per un multitasking efficiente: questo vuol dire che, ad esempio, potrai contemporaneamente disegnare, guardare immagini e intrattenere una conversazione video con tre applicazioni senza la necessità di chiuderne una.

La sicurezza non è da meno in quanto potrai proteggere le tue informazioni e archiviare dati importanti con Secure Folder.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.