Samsung Galaxy Tab A9+ oggi SCONTANTISSIMO AL 40%: risparmi 120 EURO

Ecco per te un tablet di ultima generazione che oggi puoi acquistare ad un prezzo spettacolare! Parliamo del Samsung Galaxy Tab A9+, al momento disponibile su Amazon a soli 185 euro grazie ad un mega sconto del 40%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione è gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offertona del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy Tab A9+: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è un dispositivo di ultima generazione e che oggi puoi portare a casa ad un prezzo davvero scontatissimo.

Innanzitutto ti permette di conservare tutto ciò che vuoi, anche i file più pesanti, in quanto offre fino a 8GB di RAM e una capacità di archiviazione di 128 GB ampliabile fino a 1TB. Inoltre il suo potente processore consente di effettuare qualsiasi tipologia di operazione in modo efficiente e veloce.

Una delle caratteristiche principali del tablet è la suddivisione dello schermo in tre parti per un multitasking efficiente ed una produttività ottimizzata. Questo vuol dire che potrai disegnare, guardare immagini e intrattenere una conversazione video con 3 app aperte simultaneamente, senza la necessità di chiuderne una.

Anche il design di questo modello non è da meno in quanto ha un elegante corpo in metallo, oltre ad essere dotato di display ampio e brillante per un intrattenimento coinvolgente, in tutte le condizioni di luce.

Oggi il Samsung Galaxy Tab A9+ è disponibile su Amazon a soli 185 euro grazie ad un mega sconto del 40%. Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione è gratuita. Cosa aspetti? Un’offertona del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.