Samsung Galaxy Tab A9, perfetto per l'intrattenimento e non solo

Scopri la versatilità del Samsung Galaxy Tab A9, un dispositivo progettato per offrire un’esperienza d’uso bilanciata tra intrattenimento e produttività, ora proposto a un prezzo competitivo su Amazon. Oggi si compra a soli 104,72€, IVA inclusa.

Samsung Galaxy Tab A9: il tablet tuttofare

Con uno sconto significativo rispetto al prezzo originale, il Galaxy Tab A9 rappresenta una scelta interessante per chi desidera un tablet funzionale senza affrontare una spesa elevata. Il suo display da 8,7 pollici, basato su tecnologia TFT LCD PLS e con una risoluzione di 1340×800 pixel, è pensato per offrire immagini nitide e dettagliate, ideali per la visione di film, serie TV o video sui social. L’audio di qualità accompagna perfettamente l’esperienza visiva, garantendo suoni chiari e coinvolgenti.

La funzione di multitasking avanzato consente di utilizzare due applicazioni contemporaneamente, dividendo lo schermo in modo intuitivo. Questa caratteristica lo rende particolarmente utile per studenti e professionisti che necessitano di uno strumento pratico per gestire attività multiple.

Con un peso di soli 332 grammi e una batteria da 5100 mAh, il Galaxy Tab A9 si distingue anche per la sua portabilità. La batteria assicura un’intera giornata di utilizzo con una sola carica, rendendolo perfetto per chi è sempre in movimento. La dotazione è completata da una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 2 MP, utili per scattare foto o effettuare videochiamate.

Sotto la scocca, il tablet è equipaggiato con un processore MediaTek MT8781 da 3,4 GHz, supportato da 4 GB di RAM, una combinazione che assicura prestazioni fluide per la maggior parte delle attività quotidiane. La memoria interna da 64 GB, espandibile fino a 1 TB tramite microSD, offre ampio spazio per archiviare documenti, applicazioni e contenuti multimediali. Per chi necessita di maggiore potenza, è disponibile una variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Dal punto di vista della sicurezza, Samsung ha integrato funzionalità avanzate come Secure Folder, per proteggere i dati sensibili, e il Privacy Dashboard, che offre un controllo completo sulle impostazioni di sicurezza. Il sistema operativo è Android 13, che garantisce un’interfaccia moderna e il supporto alle ultime applicazioni disponibili su Google Play.

Approfitta di questa occasione per portare a casa un tablet completo e funzionale, ideale per accompagnarti in ogni momento della giornata. Oggi costa 104,72€, IVA inclusa e spese comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.