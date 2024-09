Samsung Galaxy Tab A9+: risparmia più di 100€ sul tablet di ultima generazione

Ecco per te uno dei tablet più innovativi sul mercato ad un prezzo davvero mai visto prima! Si tratta del Samsung Galaxy Tab A9+, oggi disponibile su Amazon a soli 198 euro con un mega sconto del 36%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy Tab A9+

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è un gioiellino della tecnologia, perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

È dotato di un processore innovativo che garantisce prestazioni impeccabili, così da poter effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera veloce ed efficiente. Inoltre ha una RAM di 8GB ed una memoria interna di 128 GB quindi abbastanza grande per archiviare tutti i tuoi file, anche quelli più pesanti.

Il display da 11 pollici offre immagini sempre nitide ed una visualizzazione perfetta anche sotto la luce diretta del sole. In più è possibile dividere lo schermo in tre parti per un multitasking efficiente: questo vuol dire che, ad esempio, potrai disegnare, guardare immagini e intrattenere una conversazione video con tre app aperte simultaneamente, senza la necessità di chiuderne una.

Anche l’audio non è da meno grazie agli altoparlanti di ultima generazione che offrono suoni immersivi con alti cristallini e bassi profondo così da poterti immergere nella tua musica o nei tuoi film preferiti.

