Samsung Galaxy Tab A9 scontatissimo al -37%: occasione esclusiva su Amazon

Il tablet più ricercato del momento oggi può essere tuo con una spesa minima! Si tratta del Samsung Galaxy Tab A9, al momento disponibile su Amazon a soli 119 euro con un mega sconto del 37%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Inoltre è possibile acquistarlo in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’occasione è davvero imperdibile, non fartela scappare!

Samsung Galaxy Tab A9: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Tab A9 è un dispositivo all’avanguardia perfetto da utilizzare sia per i tuoi progetti professionali che per il divertimento quotidiano di tutta la famiglia.

Innanzitutto questo modello offre 8GB di RAM per ottimizzare le prestazioni durante il multitasking e una capacità di archiviazione di 128 GB, ampliabile fino a 1TB, per poter conservare qualsiasi tipologia di file e contenuto in maniera sicura e veloce.

Un’altra specifica di spicco è il suo schermo brillante da 8,7 pollici che garantisce una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna. Inoltre è possibile anche dividere lo schermo in due parti per un multitasking ottimale: in questo modo potrai disegnare, guardare immagini e intrattenere una conversazione video con due app aperte contemporaneamente, ottimizzando i tempi e l’esecuzione delle operazioni.

L’esperienza audio non è da meno grazie ai suoi altoparlanti che offrono un suono dinamico per ascoltare musica e film con chiarezza e profondità strabilianti, così da poterti letteralmente immergere in ogni contenuto.

