Samsung Galaxy Tab A9+ SCONTATISSIMO AL 37%: oggi risparmi PIU' DI 100 EURO

Sei alla ricerca di un tablet super funzionale che sia adatto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo la soluzione che fa per te ad un prezzo bomba! Si tratta del Samsung Galaxy Tab A9+, oggi disponibile su Amazon a soli 195 euro con un mega sconto del 37%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una maxi promozione del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy Tab A9+: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è un tablet di ultima generazione che è super versatile e, quindi, adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

Innanzitutto offre fino a 8GB di RAM per ottimizzare le prestazioni durante il multitasking e una capacità di archiviazione di 128 GB, ampliabile fino a 1TB: questo vuol dire che potrai archiviare qualsiasi tipologia di file e contenuto, anche quelli più pesanti, per averli sempre a portata di mano quando ne hai bisogno.

Inoltre questo modello ti permette di dividere lo schermo in tre parti per un multitasking ancora più efficiente: ad esempio potrai disegnare, guardare immagini ed effettuare una videochiamata con tre applicazioni aperte contemporaneamente, senza la necessità di chiuderne nessuna.

Per finire, anche la sicurezza è sempre garantita grazie alla funzione Secure Folder che permette di proteggere le tue informazioni, mentre con Privacy Dashboard è possibile monitorare il livello di sicurezza complessiva in un attimo.

