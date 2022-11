Samsung Galaxy Tab S6 Lite, il RE dei tablet mediogamma CROLLA su eBay

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è senza ombra di dubbio uno dei migliori tablet Android di fascia media degli ultimi mesi, ma solo con questa offerta di eBay hai realmente l’opportunità di acquistarlo al prezzo più conveniente che ci sia. Infatti, utilizzando il codice coupon esclusivo “REGALI22”, valido fino al 16 di questo mese, il device di Samsung costa appena 263€.

Realizzato con materiali di ottimo livello e dotato di un design tipico dei modelli di tablet Samsung di fascia premium, il dispositivo del colosso sudcoreano ha tutte le caratteristiche al posto giusto per assicurarti un’esperienza di utilizzo appagante.

Il Galaxy Tab S6 Lite di Samsung è in offerta su eBay a prezzo molto conveniente

Come ogni device Samsung che si rispetti, anche il Galaxy Tab S6 Lite monta un bel display LCD da 10.4 pollici ad alta risoluzione con una buona luminosità e una perfetta calibrazione dei colori. Sotto il cofano un potente processore octa core sfrutta tutta la RAM a disposizione per avviare in un istante le app di cui hai bisogno durante il giorno, mentre un mega batteria da 7040 mAh è sapientemente ottimizzata per assicurarti ore e ore di autonomia per tutto il giorno.

Uno degli aspetti più interessanti del tablet, oltre il prezzo super conveniente, è senza ombra di dubbio il supporto alla S Pen (la stylus di Samsung) per scrivere, disegnare e prendere appunti direttamente sul display. Il tablet è perfetto per lavorare, studiare, navigare in rete, guardare video online, ascoltare la musica, chattare con gli amici e molto altro ancora.

Non perdere questa stupenda occasione di ricevere a casa senza costi di spedizione il bellissimo tablet Android di Samsung, solo se utilizzi il codice coupon esclusivo “REGALI22” che ti dà l’opportunità di pagarlo davvero una sciocchezza. Metti subito nel carrello il device del colosso sudcoreano e preparati a un’esperienza di utilizzo sempre al top.

