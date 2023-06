Samsung Galaxy Tab S6 Lite lo sconto di Amazon è da sogno!

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un tablet che offre una ottima esperienza di utilizzo, grazie a un design elegante e compatto, un display ampio e luminoso, una S Pen che non perde nessun input e nessun clic e una batteria dalla capacità maxi, quasi da Guinnes dei Primati. Un tablet davvero potente e in costante aggiornamento, che Amazon sconta senza troppi complimenti, un corposo meno 34% che ci fa risparmiare ben 150 euro! Una offerta più unica che rara, bisogna approfittare subito, mettere subito nel carrello Amazon questo bellissimo tablet!

Bello e possibile

Samsung Galaxy Tab S6 Lite ha un display LCD da 10,4 pollici con risoluzione 2000 x 1200 pixel e luminosità di 400 nit. Il display stupisce con colori vivaci, immagini iper-dettagliate e contrasto elevato. Il display supporta anche il formato HDR10 per una maggiore dinamica delle immagini. Samsung sotto questo punto di vista mette subito in chiaro le cose: la qualità video è il primo biglietto da visita del tablet.

Sotto il cofano Samsung Galaxy Tab S6 Lite è dotato di un CPU octa-core Exynos 9611, realizzato con un processo di produzione a 10 nm che garantisce un’ottima efficienza energetica. Il processore è affiancato da 4 GB di RAM e 64 di memoria interna espandibile. La potenza non manca al tablet, anche il multitasking più spinto non lo mette in crisi, zero lag e zero rallentamenti quindi!

Samsung Galaxy Tab S6 Lite ha in dotazione la famosa S Pen, che si attacca magneticamente al tablet e non ha bisogno di ricarica. La S Pen è uno strumento versatile che permette di scrivere, disegnare, annotare e controllare il tablet con la punta o il pulsante laterale. E per farla funzionare al suo massimo potenziale troviamo numerose app tra cui Samsung Notes che ingrandisce fino al 300% per una scrittura precisa, evidenzia il testo e lo converte anche in formato digitale con un tocco.

Da ultimo va assolutamente ricordata la batteria gigante di Samsung Galaxy Tab S6 Lite: ha una capacità di 7040 mAh e supporta la ricarica rapida a 15 W, che permette di ricaricare il tablet in circa tre ore.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un tablet estremamente versatile e funzionale, oltre che molto bello. L’offerta Amazon è irresistibile, acquistatelo ora, non ve ne pentirete!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.