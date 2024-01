Samsung Galaxy Tab S8+, come un laptop, anzi meglio! E che sconto fuori di testa!

Samsung Galaxy Tab S8+ è l’ultimo tablet di fascia alta, anzi altissima, con prestazioni e peculiarità che lo pongono praticamente oltre il concetto stesso di tablet, andando quasi dalle parti di un laptop, ma con tutti i vantaggi di portabilità di un tablet. Un dispositivo che più Premium non si può, dove tutto è stato curato maniacalmente da Samsung, dai materiali alle specifiche, per permetterci di avere in mano un tablet come nessun altro sul mercato. Il prezzo di listino è da fuoriserie, ma per nostra fortuna ci pensa Amazon con uno sconto esagerato, un MENO 43% che fa precipitare il prezzo da 1199 euro a 679 euro! Ovvero un risparmio mostruoso di 520 euro! Cosa volere di più?

Il tablet dei sogni

Con un display AMOLED da 12,4 pollici e una risoluzione di 2800×1752 pixel, Samsung Galaxy Tab S8+ offre immagini nitide e dettagliate con colori vividi e saturi. La tecnologia HDR10+ offre un’esperienza visiva ancora migliore, con una gamma dinamica più ampia e una maggiore fedeltà cromatica. La frequenza di aggiornamento di 120Hz rende la navigazione e in generale tutta la user experience decisamente piacevole.

Sotto il cofano, Samsung Galaxy Tab S8+ è alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 888 che insieme ad 8 GIGA di velocissima ram donano al tablet tanta fluidità anche nel multitasking più impegnativo.

Per quanto riguarda la fotocamera, Samsung Galaxy Tab S8+ è dotato di un sistema a tripla fotocamera posteriore. La fotocamera principale da 13 megapixel, la fotocamera ultra grandangolare da 5 megapixel e il sensore di profondità da 5 megapixel consentono di scattare foto e registrare video con una buona qualità. La fotocamera frontale da 12 megapixel è perfetta per le videochiamate e per autoscatti di altissima qualità. A rendere il tutto ancor più completo ci pensa la funzione di autoframing, con lo zoom della videocamera che manterrà automaticamente la messa a fuoco sul soggetto principale e sui suoi movimenti.

Per quanto riguarda la durata della batteria, Samsung Galaxy Tab S8+ è dotato di una batteria da 10.090 mAh. Questa capacità permette di utilizzare il tablet per un’intera giornata senza problemi, anche in caso di utilizzo intensivo.

Da ultimo, ma assolutamente non per importanza, un altro aspetto che rende Samsung Galaxy Tab S8+ eccezionale è la compatibilità con il pennino S Pen, che offre un’esperienza di scrittura e disegno ben più precisa e versatile del classico touch screen.

