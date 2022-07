Samsung Galaxy Tab S8: PREZZONE minimo storico

Il Galaxy Tab S8 di Samsung con display da 11 pollici in versione WiFi da 128 GB color Graphite raggiunge un prezzone imperdibile. Grazie al minimo storico, ve lo portate via a soli 619€ invece di 799€ . Si tratta di un generoso sconto del 23% rispetto al prezzo di listino standard.

Era tanto che non si vedeva un’offerta simile, e conviene approfittarne perché durerà poco. Se avevi bisogno di un tablet per il lavoro, l’intrattenimento e per la fruizione dei contenuti, questa è l’occasione che cercavi.

Fotocamera 12 Megapixel, tanta potenza, software in esclusiva (come l’ottimo Lumafusion) e soprattutto S Pen inclusa con attacco magnetico per poter disegnare e prendere appunti sul display multi-touch. Questo tablet inoltre include la feature chiamata Auto Framing che ti permette di mantenere automaticamente la messa a fuoco su di te e sui tuoi movimenti mentre ti sposti.

E con la medesima tecnologia puoi effettuare videochiamate fino a 31 contatti, con riduzione del rumore a tre microfoni e una qualità dell’audio cristallina. A questo prezzo poi, 619€ invece di 799€ , diteci voi come si può resistere; incluse ovviamente spedizioni Prime e restituzione gratuita in caso di problemi, oltreché l’eccellente garanzia e servizio post vendita di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.