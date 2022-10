Samsung Galaxy Tab S8, super tablet premium a prezzo FAVOLOSO

Samsung Galaxy Tab S8 in offerta su Amazon è una di quelle occasioni che è meglio non farsi scappare mai, a maggior ragione quando hai la possibilità di sfruttare uno sconto del 18% che lo fa precipitare a un prezzo davvero niente male. Ad appena 698€ nella variante cono 8 GB di RAM e 256 GB di spazio interno, o 589€ (-26% di sconto) in quella da 8+128 GB, il tablet di Samsung è pronto per sorprenderti giorno dopo giorno.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un design bello e professionale sotto ogni punto di vista, il super tablet del colosso sudcoreano ha dalla sua tutte le caratteristiche ideali per assicurarti un’esperienza di utilizzo sempre al top.

Sconto del 18% su Amazon per l’ottimo Samsung Galaxy Tab S8

Frontalmente è presente un bellissimo pannello super fluido da 11 pollici ad altissima risoluzione (WQXGA), mentre sotto il cofano trova posto un potente processore octa core ideato per avviare in un istante tutte le app che vuoi e garantirti sempre estrema reattività anche durante i task più complessi.

A tutto ciò si aggiunge poi una mega batteria che ti accompagna in lungo e largo per tutta la giornata senza mai deluderti e il pieno supporto alla S Pen per scrivere, disegnare e prendere appunti direttamente sul display come se fosse un foglio di carta.

Solo oggi hai a disposizione una incredibile offerta che ti permette di ricevere direttamente a casa il super tablet Android di Samsung, ma solo se lo metti subito nel carrello. Ti assicuriamo che sarà in grado di soddisfare tutte le tue aspettative e accompagnarti giorno dopo giorno in tutti i tuoi impegni.

