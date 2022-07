Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: OGGI al prezzo più basso mai visto

Se state cercando un tablet Android top di gamma che possa essere un’alternativa concreta all’iPad Pro, la vostra scelta dovrebbe ricadere sul Samsung Galaxy Tab S 8 Ultra. È il tablet più potente della serie Galaxy Tab S ed è stato progettato per i professionisti. Oggi è finalmente venduto su Amazon con un super prezzo di soli 1.149,00 €. Uno sconto del 21 % davvero raro per questo tipo di prodotto.

Il tablet Android più potente sul mercato in super sconto

Il display Super Amoled da 14,6 pollici regala colori brillanti e neri profondi. E con una risoluzione 2K qualsiasi dettaglio sarà impeccabile. Quello che stupisce è il peso di soli 726 grammi per un dispositivo di queste dimensioni. Inoltre, ha una batteria più potente, uno scanner di impronte digitali on-screen e tre fotocamere. Due si trovano nella parte posteriore e l’altra nella parte frontale per le videochiamate.

Ovviamente, il punto di forza di questo device è la produttività, oltre alla versatilità. Infatti, il Galaxy Tab S8 Ultra viene fornito con la S Pen. Questo pennino Smart di nuova generazione vi consente di scrivere, prendere punti, scarabocchiare e mettere nero su bianco tutte le vostre idee. Inoltre, la S Pen è dotata anche di una bassissima latenza per una maggiore precisione rispetto al passato. La modalità multi schermo del Galaxy Tab S8 Ultra vi consente di regolare la grandezza, la posizione e il numero delle finestre. In questo modo, potete cercare idee per l’arredamento, creare progetti architettonici o fare una videochat con i vostri amici, tutto contemporaneamente.

Fra pochi giorni, precisamente il 12 e il 13 luglio, ci saranno i Prime Day. Sono due giornate ricche di offerte per tutti gli iscritti al programma Prime di Amazon. Noi, abbiamo già adocchiato per voi diverse offerte interessanti riguardanti il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra e questo è il prezzo più basso: soli 1.149,00 €. Se volete comprare questo dispositivo, sono diverse le versioni e le colorazioni disponibili. Potete scegliere tra tagli da 8 GB, 12 GB oppure 16 GB di RAM e la memoria interna da 128 GB, 256 GB oppure 512 GB. Tre invece sono le colorazioni: grafite, silver e pink Gold.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.