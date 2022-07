Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: scontato il top di gamma Android

Ogni volta che si pensa ad un tablet il pensiero va subito a un prodotto di casa Apple. Tuttavia, ci sono tanti dispositivi Android che non hanno nulla da invidiare a un iPad. Un esempio perfetto è il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, che oggi è in super offerta su Amazon. Infatti, il suo prezzo adesso è di soli 1.240 €. Fidatevi che qualsiasi sconto su questo prodotto è un vero affare.

Top Tablet Android

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è il tablet Android più potente che attualmente si trova sul mercato. Un comparto hardware Premium, ma è anche super versatile e perfetto per la produttività. Il merito è anche della Smart Pen che trovate di base con la confezione. Questo accessorio semplifica notevolmente il lavoro di multitasking, ma soprattutto amplia enormemente le possibilità creative. Infatti, il Galaxy Tab S8 Ultra spesso è la scelta preferita di Digital Content Creator. Video editing, fotoritocco, disegno digitale, grafiche vettoriali e così via, sono il pane quotidiano per questo prodotto. Inoltre, se siete possessori del Samsung Galaxy S22 Ultra, lo potete convertire in una tavolozza di colori da usare insieme al Tab S8 Ultra. La fotocamera frontale è stata enormemente migliorata rispetto al passato, per garantire videochiamate di alta qualità durante i vostri meeting di lavoro. Merito anche della IA di ultima generazione di cui è dotato il comparto fotografico.

Insomma, il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è il tablet Android definitivo. Bel design, alte prestazioni e super versatilità. Sì, il prezzo per questo tipo di dispositivo è un po’ alto, ma perfettamente in linea con quelle che sono le sue caratteristiche tecniche e non. Tuttavia, grazie a questa offerta che abbiamo trovato per voi su Amazon, oggi lo potete acquistare a soli 1.240 €. Affrettatevi a comprarlo se siete interessati, perché nei depositi Amazon sono rimaste solo poche scorte.

