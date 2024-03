Samsung Galaxy Tab S9 FE ad un prezzo DA CAMPIONE: solo oggi 150€ IN MENO

Da anni Samsung è considerata una delle aziende di riferimento per ciò che riguarda il mondo dei tablet. E anche questo Galaxy Tab S9 FE non è da meno, tanto che viene considerato da molti come il miglior tablet per rapporto qualità-prezzo. Solo oggi, con Amazon lo puoi fare tuo ad un costo ancor più basso! Grazie allo sconto del 27%, lo paghi 150 euro in meno. Con una cifra finale richiesta di 399,00 euro invece dei 549,00 euro di listino. Disponibile nella colorazione Silver da 128 GB di memoria, ha tutto ciò che ti serve. Devi acquistarlo oggi stesso, è la promo che hai sempre sognato.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: design di livello e specifiche tecniche di ultima generazione

Questo Samsung Galaxy Tab S9 FE presenta una scheda tecnica di livello assoluto ad un prezzo super competitivo. Col suo design di ultima generazione, avrai modo di godere di uno schermo da 10,9″ riprogettato completamente per fornire colori ancor più vivi e intensi in qualsiasi situazione. Potrai creare, condividere progetti, guardare contenuti e tanto altro. Il tutto sfruttando la cornice ridotta e il piacevole color Silver della scocca. Con il Vision Booster, potrai avere una visibilità ottimale anche con il sole diretto.

Non manca il refresh rate a 90 Hz, per una fluidità dei contenuti mai così efficiente. Inclusa nel prezzo trovi anche la mitica S Pen, che si attacca direttamente alla parte superiore del tablet e ti dà modo di dare libero sfogo alla tua creatività con le app professionali. Resistente e duraturo come non mai, questo tablet vanta una scocca in metallo con classificazione IP68 per una protezione assoluta da acqua e polvere. Concludiamo con la batteria, da 8.000 mAh e perfetta per garantire una durata per tutto l’arco della giornata.

Aggiungilo oggi stesso al carrello, è il tablet che stavi cercando da tempo e lo puoi pagare pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.