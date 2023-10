Lo stratosferisco tablet Samsung finalmente in OFFERTA: meglio sbrigarsi prima che scada

Chiamarlo tablet è davvero riduttivo, ma si tratta di convenzioni che bisogna rispettare per dovere giornalistico. Il Samsung Galaxy Tab S9 FE somiglia più a un notebook, se non fosse per le dimensioni ridotte. Infatti, parliamo di un Display da 10.9″ TFT LCD PLS, Wi-Fi integrato, una RAM da 6GB e una memoria da 128GB. La batteria è da 8.000 mAh, monta poi un processore Exynos 1380, nonché l’ultimo sistema operativo di casa Google Android 13. Ancora, per venire incontro ai più distratti, prevede la certificazione IP68, mentre il colore è Grigio. La Versione italiana è molto importante per quanto concerne la garanzia e la lingua nativa. Infine, è dotato della cara S Pen, che molti avranno già apprezzato sullo smartphone Note, sempre della casa sudcoreana. Bene, oggi è scontato del 9%, quindi lo pagheresti solo 499,90 euro!

Samsung Galaxy Tab S9 FE: le caratteristiche

Con il tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE ti godi l’ampio display che ti consente di guardare video in modo confortevole, anche grazie ai colori vividi e alle immagini realistiche. E’ utile anche per chi deve eseguire progetti di grafica. Disegna e scrivi liberamente con la nuova S Pen resistente all’acqua inclusa nella confezione. La funzione Vision Booster ti permette ti avere una visibilità ottimale anche sotto il sole diretto, Contrasto e colore perfetti dallo studio all’aria aperta.

Il display con refresh rate a 90Hz, protegge anche la tua vista grazie a emissioni di luce blu ridotte. Batteria davvero infinita, resistente grazie sia alla scocca in metallo che alla classificazione IP68 che protegge il Galaxy S9 FE e S Pen annessa da acqua e polvere in ogni contesto.

Acquista Samsung Galaxy Tab S9 FE oggi scontato del 9%, quindi lo pagheresti solo 499,90 euro!

