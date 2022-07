Samsung Galaxy Watch 4: 100 euro di sconto se lo acquisti ora su Amazon

Il Galaxy Watch 4 è uno degli smartwatch di punta di Samsung. È diverso dai precedenti smartwatch in quanto esegue una nuova versione della piattaforma, la Wear OS 3.0. Puoi trovarlo ora in promo su Amazon a soli 196,47€ invece di 299,00€.

Le funzioni software relative al fitness e alla salute sono integrate molto bene nell’orologio. Il Watch4 può monitorare oltre 20 esercizi oltre al sonno, la compostezza corporea, frequenza cardiaca, stress e livelli di SpO2, e tutte le funzioni funzionano perfettamente. La funzione Fitness Tracking ti permette di monitorare le attività e segnare punteggi in base alle tue prestazioni, inoltre grazie al contapassi saprai quante calorie stai bruciando.

Un interessante funzione riguarda anche il monitoraggio della pressione sanguigna ed elettrocardiogramma: grazie al sensore Samsung BioActive hai disponibile il monitoraggio ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo real. Non può mancare ovviamente il monitoraggio del sonno che rileva le fasi del tuo sonno mentre riposi.

Puoi vedere le notifiche scorrendo verso sinistra dalla schermata principale, che istintivamente sembra migliore e più facile rispetto allo scorrere verso il basso su Wear OS 2.0. Scorrendo verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo, viene visualizzato il cassetto delle app, ispirato al launcher di Watch OS di Apple. Coloro che non hanno mai utilizzato dispositivi o servizi Samsung potrebbero sentirsi come se non fossero a casa, ma non ci vuole molto tempo per adattarsi allo stesso. La navigazione nell’interfaccia utente è fluida quando si passa da un’app all’altra.

Il pannello del display del Watch4 è un Super AMOLED da 1,4” da 450×450 pixel. È vivido, nitido e abbastanza luminoso se usato all’aperto. C’è anche un sensore di luce ambientale che controlla automaticamente la luminosità in base alle condizioni di illuminazione.

Per quanto riguarda la batteria, durante i test è durato un giorno e mezzo, il che è impressionante. Ci vogliono circa un’ora e quindici minuti per caricare completamente l’orologio. Grazie alla promo su Amazon potrai acquistarlo con uno sconto di 100 euro (circa il 34% in meno).

