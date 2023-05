Samsung Galaxy Watch4 (44mm) in SCONTO di oltre il 40% su Amazon

Di solito siamo abituati a notificarvi le offerte sul modello da 40mm, oggi invece siamo qui a segnalarvi la maxi offerta di Amazon per la versione da 44mm del Samsung Galaxy Watch4, uno degli smartwatch con sistema operativo WearOS più riusciti di sempre. Con il suo design iconico e le tante funzionalità smart, è ancora oggi l’articolo dei desideri per migliaia di persone in Italia. Grazie all’ultima offerta, lo puoi acquistare su Amazon a 177,79 euro anziché 299 euro, per uno sconto complessivo superiore al 40%.

Samsung Galaxy Watch4 (44mm) in sconto del 41% su Amazon

Un design senza tempo, monitoraggio della salute completo e rapporto qualità-prezzo tra i migliori del mercato fanno di questo Galaxy Watch4 uno smartwatch completo e consigliato a tutti, sia a chi vuole tenersi in forma sia a chi desidera tenere sotto controllo parametri della salute vitali come la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. In più il primo Galaxy Watch di Samsung con sistema operativo WearOS offre anche il monitoraggio del sonno, grazie al quale è possibile ricavare interessanti dati per migliorare la qualità del dormire.

Lo smartwatch è compatibile con tutti gli smartphone Android che montano la versione del sistema operativo pari ad almeno 6.0 e una RAM superiore a 1.5 GB.

Aggiungi al carrello ora lo smartwatch Galaxy Watch4 in offerta su Amazon, così da risparmiare oltre 120 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. L’articolo è spedito da Amazon, questo significa quindi che puoi beneficiare della spedizione gratuita e consegna ultra rapida se hai l’abbonamento a Prime.

